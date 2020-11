Turquia proíbe fumar em locais públicos por violar imposição de máscara

O Ministério do Interior da Turquia decretou a proibição de fumar em locais públicos, em particular em zonas movimentadas, alegando que os fumadores que o fazem violam a obrigatoriedade do uso de máscara, instaurada para combater a pandemia.

Em comunicado, o ministério informou que a interdição se aplica em ruas movimentadas, paragens de autocarro e praças, quando necessário.

Na nota, alega-se que a obrigatoriedade do uso de máscara no espaço público, em vigor em todo o país há vários meses, deve ser respeitada, acusando os fumadores de violarem a medida sempre que fumam na rua.

O ministério também informou que as províncias que registem um aumento de infeções em doentes de risco podem impor restrições à circulação de pessoas com mais de 65 anos.

Em Istambul e Ancara, na capital turca, já foram introduzidas restrições esta semana, limitando as saídas de casa dos idosos aos horários entre as 10h00 e as 16h00.

A Turquia tem vindo a registar um aumento no número de casos de Covid-19 desde maio, quando começou a ser levantado o confinamento e as lojas reabriram.

Segundo o Ministério da Saúde turco, o país registou 86 mortes provocadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 11.145.

