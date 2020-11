Em cima do prazo, negociações do Brexit prosseguem em Bruxelas na próxima semana

A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que as negociações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido para um acordo comercial pós-'Brexit' prosseguem na próxima semana em Bruxelas.

Com o limite de meados de novembro a aproximar-se, Daniel Ferrie, porta-voz do executivo comunitário para o Brexit, diz que “estamos a trabalhar duramente para chegar a um acordo. As conversações prosseguem-se em Londres durante o fim de semana e terão lugar em Bruxelas na próxima semana”, sem, no entanto, precisar o dia.

Meados de novembro é a data limite para se chegar a um acordo que terá de ser ratificado antes de entrar em vigor, em 1 de janeiro de 2021, dia em que caduca o período transitório após o Reino Unido ter abandonado formalmente o bloco europeu, em 31 de janeiro.

Os líderes dos 27 Estados-membros têm uma cimeira virtual agendada para dia 19, para debater a pandemia de Covid-19, não tendo ainda o tema do ‘Brexit’ sido acrescentado à agenda da reunião.

O ministro britânico Michael Gove confirmou, intervindo no Parlamento britânico, que prevalecem divergências entre Londres e Bruxelas, estando as negociações ‘emperradas’ em três temas: concorrência, resolução de diferendos no futuro acordo e acesso dos pescadores da UE a águas do Reino Unido.

“Claro que estamos determinados a chegar a um acordo e é por isso que os nossos negociadores, liderados por Lord David Frost, estão a trabalhar duramente com [o negociador chefe da UE] Michel Barnier para ultrapassar as divergências que persistem nas negociações”, disse Gove aos deputados britânicos.

Se não houver acordo – num cenário de ‘no-deal’ -, a partir de 31 de dezembro as trocas comerciais entre o Reino Unido e os 27 estados-membros da UE passam a ser regulados pelas regras da Organização Mundial do Comércio, com a imposição, nomeadamente, de taxas alfandegárias e limites às importações e exportações.