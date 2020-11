PJ terá feito buscas no IPDJ por suspeitas de proteção ao Benfica

A Polícia Judiciária (PJ) terá realizado buscas nas instalações do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e nos escritórios do Estádio da Luz, por suspeitas de proteção ao Benfica na investigação às claques ilegais, avança o "Jornal de Notícias", esta quarta-feira.

Segundo a referida fonte, o Ministério Público (MP) está a investigar o caso, que explora suspeitas de que o atual presidente do IPDJ, Vítor Pataco, que já foi diretor da Benfica Multimédia, S.A, estaria envolvido em ações ilegais de apoio às claques do Benfica, não estão legalizadas.

A investigação centra-se no verão de 2018, altura em que Vítor Pataco assumiu a presidência do IPDJ. Foi encetada após denúncia do anterior líder do organismo, Augusto Baganha, que foi exonerado das suas funções pelo secretário de Estado do Desporto e da Juventude.

Baganha acusa João Paulo Rebelo de pressionar Pataco para que o Benfica fosse favorecido em processos de contraordenação do IPDJ, relativos a alegado apoio ilícito do clube aos grupos organizados de adeptos, vulgo claques, No Name Boys e Diabos Vermelhos.