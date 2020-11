Há supermercados que vão madrugar e abrir portas às 6h30

A maioria dos supermercados do grupo Jerónimo Martins estão a preparar-se para reabrir bem mais cedo aos fins de semana: portas vão abrir às 6h30.

Com o recolher obrigatório imposto pelo Governo a partir das 13h00, a cadeia de supermercados explica, em comunicado enviado à Renascença, que a medida vai permitir “evitar a concentração de pessoas nas lojas no período da manhã”.

A hora de encerramento é às 22h00.

Já o grupo Sonae diz estar a “analisar a situação e a ajustar os horários a cada concelho”. Lembra que, neste momento, o horário de abertura de algumas lojas já foi antecipado para as 8h00, tendo também sido alargado os horários de fecho.

O decreto do Governo que regula do estado de emergência prevê um conjunto de exceções ao recolher obrigatório decretado no âmbito da luta contra a pandemia de Covid-19. Será possível ir à mercearia, supermercado e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais.