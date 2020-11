“Não contávamos com estas restrições, por isso fomos surpreendidos”

Veja também:

A "Reflexão sobre os desafios pastorais da atual pandemia à Igreja em Portugal" é apenas um dos oito pontos previstos na agenda da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que vai decorrer até ao próximo sábado, em Fátima, mas promete dominar boa parte dos trabalhos, tendo em conta que as novas restrições à circulação, aprovadas no âmbito do Estado de Emergência, implicam diretamente com as atividades ao fim de semana e vão obrigar as dioceses a tomar decisões rápidas nos próximos dias.

Em declarações à Renascença o porta-voz da CEP reafirma “compreensão” para com as novas medidas, pensadas “para combater a pandemia que está numa intensificação cada vez maior na sua gravidade”, mas não esconde que não terem sabido antes apanhou os bispos de surpresa. “Naturalmente que depois houve diálogo com as autoridades sobre o assunto, mas fomos surpreendidos, no sentido de que não contávamos com essa restrição, que implica as celebrações na parte da tarde de sábado e de domingo, porque as pessoas têm de se deslocar. Foi nesse sentido que ficamos surpreendidos”, explica.

Recusando comentar se o Governo devia ter informado previamente a igreja, o padre Manuel Barbosa diz que “certamente que não se pode, em cima da situação, estar a consultar todos os setores da sociedade”. E acrescenta: “sei que nos 121 concelhos onde há esta restrição, há liberdade de circulação para os ministros de culto, embora nesses períodos de não circulação, naturalmente, não havendo celebrações, não é necessário circular”.

Face às restrições em vigor, caberá a cada diocese determinar como fazer com a catequese, as atividades escutistas, mas também com os velórios, funerais e, claro, as missas, que à tarde não poderão ser celebradas nos concelhos abrangidos. “Cada bispo na sua diocese verá como agir e adaptar-se, com criatividade. O importante é que não se perca o sentido da celebração, das iniciativas pastorais de maneira presencial e também por outras vias, porque não é possível neste momento participar de forma presencial em todas as situações”.

Algumas dioceses já deram essas indicações. Foi o caso da diocese do Porto, que suspendeu “a atividade presencial nas comunidades durante o recolhimento obrigatório”, da diocese de Viseu , que suspendeu “a Missa na tarde de domingo”, e tal como a de Setúbal, sugere que se celebre a Eucaristia vespertina de sábado durante a “manhã”.

“Alguns põem isso em questão, mas o importante é que seja celebrada e as pessoas, dentro dos cuidados de saúde e de segurança, possam celebrar a sua fé na própria comunidade”, explica o padre Manuel Barbosa.