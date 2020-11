Primeira noite do recolher obrigatório marcada por tiroteio na Av. da Liberdade

As perícias no local têm decorrido durante toda a madrugada.

Não há registo de vítimas e as autoridades estão a investigar o que terá estado na origem deste incidente que ocorreu por volta das 23h30, como explicou à Renascença o comissário da PSP Artur Serafim. “Duas viaturas ligeiras estavam a fazer disparados na via pública. Não sabemos quantos ocupantes.”

Quase sem vida noturna e com o comércio encerrado, a primeira noite de recolher obrigatório em Lisboa, no âmbito do estado de emergência, foi marcada por ações de fiscalização nas ruas e um tiroteio no centro da cidade.

Segundo o comissário Artur Serafim, a PSP começou às 00h00 de segunda-feira diversas operações na Área Metropolitana de Lisboa (AML), com a fiscalização do cumprimento dos novos horários dos estabelecimentos comerciais, ajuntamentos, consumo de álcool na via pública e uso da máscara quando não é possível garantir a distância de dois metros, através de "cerca de três centenas de polícias diariamente nas ruas".

A primeira abordagem das forças de segurança é a sensibilização dos cidadãos para as novas regras, pelo que "a participação do crime de desobediência é utilizada em último recurso", explicou o comissário Artur Serafim, fazendo um balanço "muito positivo" das várias operações de fiscalização no âmbito da entrada em vigor do estado de emergência, sem registo de nenhum crime de desobediência.

Lisboa é um dos 121 concelhos onde há "risco elevado de transmissão da Covid-19", de acordo com o critério geral do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) de "mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias", e considerando a proximidade com um outro concelho nessa situação e a exceção para surtos localizados em municípios de baixa densidade.

No âmbito do estado de emergência devido à pandemia, que entrou em vigor esta segunda-feira e se prolonga até 23 de novembro, o Governo aprovou, no sábado, novas medidas para os 121 concelhos de maior risco de contágio, inclusive o recolher obrigatório noturno durante a semana, entre as 23h00 e as 5h00, e nos próximos dois fins de semana, entre as 13h00 e as 5h00.