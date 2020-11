Morte de voluntário suspende ensaios da vacina Coronavac no Brasil

A autoridade sanitária do Brasil suspendeu os ensaios clínicos da vacina Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, contra o novo coronavírus, após a morte de um voluntário.

Segundo o jornal "Folha de S. Paulo", a vítima era um homem de 33 anos, que morreu a 29 de outubro. Neste ensaio participavam mais de dez mil voluntários.

Em comunicado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que decidiu interromper o ensaio clínico da vacina Coronavac "após a ocorrência de um evento adverso grave". Não foram dadas mais informações sobre o incidente.

"Com a interrupção do estudo, nenhum novo voluntário poderá ser vacinado", precisou a agência, acrescentando que vai "avaliar os dados observados até o momento e julgar o risco/benefício da continuidade" dos testes.

No entanto o diretor do Instituto Butantan, de São Paulo, parceiro dos chineses na produção da vacina, garante que que o óbito não está relacionado com a Coronavac. Por isso, Dimas Covas não compreende a interrupção dos ensaios.

A suspensão dos ensaios clínicos da Coronavac ocorreu um dia depois de o gigante farmacêutico norte-americano Pfizer anunciar que a sua vacina contra a Covid-19 alcançou 90% de eficácia nos testes.