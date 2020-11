América… E agora?

Esta semana no “Da Capa à Contracapa” analisamos o impacto das eleições americanas em Portugal e no mundo. Não perca a conversa de José Pedro Frazão com Nuno Monteiro, Professor de Ciência Política da Universidade de Yale e Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa.

