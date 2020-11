Benfica e Santa Clara alvo de buscas por suspeitas de corrupção desportiva

Em comunicado , o Sporting confirmou que as suas instalações também foram alvo de buscas, por um "alegado crime de branqueamento de capitais referente ao período de 2011 a 2014", que parece não estar relacionado com a investigação em causa.

"Nos inquéritos investigam-se factos suscetíveis de integrarem crimes de participação económica em negócio ou recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento. Estão em causa negócios de diversa natureza, todos relacionados com o futebol profissional e relativos, nomeadamente, a contratos de parceria de cooperação financeiro-desportiva e respetivos aditamentos bem como a acordos de alteração de contrato de parceria", lê-se na nota da PGR.

Elhouni chegou a ser transferido, no verão de 2016, para o Benfica, por um valor não divulgado publicamente, antes de ser emprestado, por duas temporadas, ao Desportivo de Chaves. Mais tarde, foi cedido a custo zero ao Desportivo das Aves, um dos clubes visados pela operação "Mala Ciao" e cujas relações com o Benfica estão sob investigação.

Operação "Mala Ciao" incluída nas buscas

Também estão a ser investigados "empréstimos concedidos a um destes clubes e a uma sociedade desportiva por um cidadão de Singapura com interesses em sociedades sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas e a utilização das contas do mesmo clube e de outro, para a circulação de dinheiro", acrescenta a PGR.

Aqui entra o processo "Mala Ciao", que tem no seu epicentro 1,8 milhões de euros que terão saído das contas da SAD do Benfica, em 2018, para pagamentos de serviços informáticos que nunca chegaram a ser prestados.

"As investigações incidem igualmente sobre o envolvimento de outros tipos de sociedades (algumas ligadas ao setor imobiliário), o pagamento em dinheiro de prémios de jogo, a satisfação de dívidas pessoais de dirigentes, a utilização por estes de valores dos clubes e a omissão declarativa de operações fiscalmente relevantes", pode ler-se no comunicado da PGR.

Conforme avança a TVI, foi dada atenção especial ao gabinete do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Outro dos suspeitos da operação será Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico da SAD do Benfica, que deixou o clube quando foi acusado no processo "e-Toupeira".

A investigação está a ser conduzida pelo Ministério Público, a Autoridade Tributária e a Polícia Judiciária.

[notícia atualizada às 14h40]