Adjunto do FC Porto diz que era "importante não descolar da frente"

Em declarações à SportTV, o adjunto de Sérgio Conceição, que orientou a equipa na ausência do treinador principal, devido a castigo, diz mesmo que o Porto não tinha margem para perder mais pontos.

Depois da derrota em Paços de Ferreira no último jogo do campeonato, acrescenta, "era importante reagir como uma vitória". Os dragões perderam oito pontos nas primeiras dez jornadas e estão a seis do Sporting, que lidera.

No entanto, e apesar da vitória, o FC Porto volta a entrar mal em jogo. Vítor Bruno reconhece isso, mas ressalva que na "segunda parte tudo foi diferente". O Portimonense marcou primeiro, por Beto, mas o golo de Mbemba, ao cair do pano da primeira parte, devolveu a equipa ao jogo.

"O intervalo foi importante para encontrarmos", reconhece o técnico.

O FC Porto venceu o Portimonense, por 3-1, com golos de Mbemba, Taremi e Sérgio Oliveira. Beto foi o autor do golo do Portimonense.