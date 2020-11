Do canil para a Casa Branca. Joe Biden leva cão resgatado para Washington

A vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais americanas é um ponto de viragem na história dos Estados Unidos e marca também o regresso dos cães à Casa Branca.



O Presidente eleito vai levar consigo para Washington não um, mas dois companheiros de quatro patas, Champ e Major, que vão ser os próximos DOTUS (Dog of the United States, na sigla inglesa), uma brincadeira com POTUS (Presidente dos Estados Unidos).

O pastor alemão Major será mesmo o primeiro cão resgatado a viver na residência oficial do comandante em chefe dos Estados Unidos.

Major tinha sido acolhido por uma associação do Delaware quando, em 2018, foi adotado pelos Bidens. A filha de Joe enviou uma fotografia do pastor alemão e foi amor à primeira vista.