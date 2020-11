Dois jogadores do Boavista testam positivo à Covid-19

O Boavista informou que Ricardo Mangas e Miguel Reisinho testaram positivo à Covid-19 e, por essa razão, ficaram fora das opções para o jogo com o Farense, marcado para este domingo e relativo à 7.ª jornada do campeonato.

Os testes forma realizados antes da viagem para o Algarve e os restantes elementos do plantel testaram negativo.

Já no Gil Vicente, Samuel Lino não seguiu viagem para a Madeira, onde a equipa de Barcelos tinha jogo marcado com o Nacional, por ter contactado com uma pessoa , externa ao clube, infetada pelo novo coronavírus.

O último teste realizado pelo avançado, melhor marcador do Gil Vicente, teve resultado negativo, mas o jogador fará novo teste na segunda-feira.