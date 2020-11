PSD ultrapassou "linha vermelha" ao fazer acordo com a "extrema-direita xenófoba", acusa António Costa

"A normalização da extrema-direita xenófoba é abrir a porta aos inimigos da democracia e nunca esquecer que quem é xenófobo ofende o princípio basilar da igualdade de dignidade da pessoa humana", defende o primeiro-ministro e líder socialista, numa declaração no final da reunião da Comissão Nacional do partido.

António Costa considera que, “independentemente do que diga o acordo mantido secreto, o simples facto de ter havido um acordo entre um partido da direita democrática com a extrema-direita xenófoba é, em si próprio, da maior gravidade”.

"O PSD afastou-se assim dos bons exemplos de Angela Merkel, na Alemanha, que recusou liminarmente qualquer acordo com a extrema-direita na formação de governos regionais ou, ainda mais recentemente, o do Partido Popular espanhol, de Pablo Casado, que se recusou a juntar à extrema-direita na votação de uma moção de censura”, declarou o primeiro-ministro.

“A Comissão Nacional do PS considera da maior gravidade o facto que constitui o PSD ter ultrapassado a linha vermelha de toda a direita europeia democrática ao celebrar um acordo com um partido de extrema-direita xenófoba", acusa António Costa, no final de uma reunião daquele órgão partidário socialista.

O Chega, partido liderado por André Ventura, anunciou na sexta-feira um acordo com o PSD para viabilizar um governo social-democrata nos Açores.

O PSD já esclareceu que o entendimento com o Chega é só para a região autónoma e não é nacional.

Na rede social Twitter, o líder do PSD, Rui Rio, acusou os socialistas de mentirem. "O PS sabe que mente, quando inventa cedências do PSD a ideias do Chega em matéria de revisão constitucional; joga baixo e tenta baralhar os portugueses. Na verdade, a família socialista acha-se a legítima proprietária dos Açores, e, no seu desespero, perdeu a noção da decência", declarou.