Marcelo exige que “se cumpra” lei dos cuidadores informais e elogia Marisa Matias

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O Presidente da República pediu esta quinta-feira que “se cumpra” a lei que criou o estatuto dos cuidadores informais e mais financiamento público no próximo Orçamento, deixando ainda rasgados elogios à ação da eurodeputada Marisa Matias nesta luta. No Dia do Cuidador Informal, Marcelo Rebelo de Sousa participou no encontro nacional organizado pela Associação Nacional de Cuidadores Informais, na Fundação Gulbenkian, e pediu que se volte a dar visibilidade a este problema, que considerou ter deixado “a primeira linha” de prioridades devido à pandemia de covid-19. “É evidente que a pandemia caiu em cima, o estatuto é promulgado [em setembro de 2019], entra em vigor e cai a pandemia menos de seis meses depois. De repente, passou para um segundo plano de prioridades, no meio dos confinamentos todas e das intervenções sanitárias todas, por um tempo os cuidadores informais ficaram um bocadinho invisíveis, é preciso torná-los mais visíveis”, apelou. Na sua intervenção, o chefe de Estado elogiou o papel da eurodeputada e candidata presidencial Marisa Matias, que diz ter estado ao lado da Associação desde o início. “Foi incansável, batalhámos em conjunto e eu admiro muito a Marisa Matias, porque ela é assim quanto aos cuidadores informais, mas é assim na vida. Tenho uma grande admiração por ela como cidadã, como eurodeputada, como defensora dos diretos, e como uma pessoa solidária. Sou suspeito”, afirmou. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que, a nível orçamental, “é preciso ir mais longe no financiamento público” para os cuidadores informais.

“Só é possível pôr de pé um projeto mais vasto se houver financiamento público, o movimento não pode substituir o papel o papel do Estado, das autarquias, das Regiões Autónomas”, alertou. “Também aqui a deputada Marisa Matias tem lutado na Europa e em Portugal para haver um reforço do compromisso público em torno do financiamento”, acrescentou. Na sua intervenção, o chefe de Estado questionou que tenham sido apenas 2.700 cidadãos a pedir o reconhecimento do estatuto do cuidador informal, dizendo ter ficado “pasmado” com esse número reduzido, quando se estimam que possam ser cerca de um milhão em Portugal. “O que é que há de entraves burocráticos, de falta de informação e mobilização – numa parte natural devido à pandemia, noutra não – que leva que tão poucos cuidadores informais se tenham sentido motivados para a obtenção deste estatuto?”, questionou. O Presidente da República defendeu ser necessário fazer um levantamento do número real de cuidadores informais para poder regulamentar esse estatuto e definir políticas públicas em domínios como “proteção laboral, carreiras contributivas, tempo de descanso, formação e apoio na saúde”.