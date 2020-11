Liga Europa. Benfica e Braga discutem lideranças com Rangers e Leicester

Os lisboetas são os primeiros a entrar em ação, às 17h55, no Estádio da Luz, defrontando o líder destacado do campeonato escocês, que, tal como a equipa treinada por Jorge Jesus, conta por vitórias os dois jogos disputados na prova, frente ao Lech Poznan e Standard Liège.

Benfica e Sporting de Braga discutem, esta quinta-feira, o comando dos respetivos grupos na Liga Europa de futebol, na receção ao Rangers e na visita a Leicester, respetivamente, com os quais repartem as lideranças dos grupos D e G.

O Benfica, que venceu na Polónia por 4-2 e impôs-se em casa aos belgas por 3-0, procura recuperar da derrota pesada sofrida na segunda-feira, no estádio do Boavista, por 3-0, que lhe custou o comado da I Liga portuguesa, agora na posse do rival Sporting.

À semelhança do Braga, terceiro posicionado na liga portuguesa, o Leicester triunfou nas duas primeiras jornadas do grupo G, batendo os ucranianos por 3-0 e os gregos por 2-1, pelo que o vencedor do encontro de hoje fica com o apuramento para os 16 avos de final praticamente assegurado.

Benfica e Braga voltaram a medir forças com os mesmos adversários dentro de três semanas, com a ordem a inverter-se, enquanto nos jogos de hoje destaca-se ainda a visita do Tottenham, treinado por José Mourinho, ao reduto do Ludogorets, e a receção da Roma, orientada por Paulo Fonseca, ao Cluj.