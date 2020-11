Maradona operado com sucesso a hematoma subdural

O campeão mundial pela seleção da Argentina em 1986 no México foi operado numa clínica de Buenos Aires.

"A cirurgia durou cerca de uma hora e 20 minutos. Consegui retirar o hematoma, com sucesso, e o Diego tolerou muito bem a cirurgia. O Diego está acordado e está bem, está tudo muito bem", disse o médico aos jornalistas.

Diego Maradona foi operado com sucesso na terça-feira à noite a um hematoma subdural detetado de manhã durante um "check-up" geral, confirmaram Leoldo Luque, cirurgião do antigo jogador argentina.

Várias pessoas reuniram-se à porta da clínica para demonstrar a admiração e apoio a Maradona, com bandeiras e cânticos. O antigo futebolista é um dos maiores nomes da história do futebol e é o atual treinador do Gimnasia La Plata.

A lenda do futebol mundial completou 60 anos no dia 30 de outubro. Maradona foi hospitalizado, inicialmente, devido a uma anemia e uma depressão causada pelo confinamento em tempo de pandemia.