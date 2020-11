Tiroteio em Viena. Atacante morto era simpatizante do Estado Islâmico

O ministro do Interior austríaco revelou que um dos autores do ataque em Viena, na segunda-feira, era "um simpatizante" do Estado Islâmico (EI). O atentado fez quatro mortos e 15 feridos, dos quais sete estão em estado crítico.

“É uma pessoa radicalizada que se sentia próxima do EI”, disse Karl Nehammer, em conferência de imprensa, referindo-se a um dos autores do tiroteio, que morreu numa troca de tiros com a polícia.

O atacante terá 20 anos, tendo nascido e crescido no país, apesar de a família ter origens albanesas.

Ao que tudo indica, pelo menos, um segundo suspeito fugiu. No ataque foram usadas armas automáticas.

A polícia, que fez buscas na casa onde vivia o atacante abatido pelas forças de segurança, não descarta a possibilidade de haver mais pessoas envolvidas no crime.

As autoridades apelaram, entretanto, à população para permanecer em casa e o controlo de fronteiras foi reforçado.

A última vítima mortal é uma das mulheres hospitalizadas que não resistiu à gravidade dos ferimentos.

O ataque de ontem começou por volta das 18h30 locais (menos uma hora em Lisboa), nos arredores da principal sinagoga de Viena, a poucas horas de a população austríaca voltar a um confinamento total por causa da pandemia de Covid-19.

O templo judaico fica situado na zona de Seitenstettengasse, no centro da cidade. Os atacantes espalharam-se então pelas ruas circundantes e às 21h30 havia relato de seis pontos de conflito, todos nas imediações da sinagoga.

“Estou feliz que os nossos polícias já tenham eliminado um dos autores. Nunca seremos intimidados pelo terrorismo e lutaremos contra esses ataques com todos os meios”, disse o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, que classificou os atos de “ ataques terroristas nojentos ”.



A Alemanha também reforçou o controlo na fronteira após os ataques em Viena. Esses controlos são considerados uma “prioridade tática” pela polícia federal alemã.

O último ataque em Viena ocorreu em 1985, quando o grupo palestiniano Abu Nidal matou três pessoas e feriu 39 no aeroporto da cidade.