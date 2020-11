​Maradona internado dias depois do 60.º aniversário

O ex-futebolista Diego Armando Maradona foi internado esta segunda-feira numa clínica da cidade La Plata, na Argentina, avança o jornal “Clarin”.



A hospitalização do astro argentino, que há poucos dias celebrou o 60.º aniversário, está relacionada com o seu estado emocional.

Mais tarde, fontes médicas avançaram à agência EFE, que ´El Pibe´ está "emocionalmente mal. Foi fazer alguns exames e acabou por pedir para ser internado”. Revelaram ainda que o seu estado é “estável” e que “não é uma emergência”, embora tenha sido diagnosticado com “depressão e anemia”.



O atual diretor técnico do Gimnasia de la Plata não tem Covid-19, garantem as mesmas fontes, mas a pandemia e as restrições dos últimos meses estão a afetar o seu estado de espírito.

A última aparição do campeão do mundo pela Argentina, em 1986, aconteceu na passada sexta-feira, dia do seu 60.º aniversário, durante um jogo do Gimnasia.

Apesar das homenagens e de ser dia de festa, as imagens televisivas mostraram um Maradona abatido e sem a sua alegria habitual.