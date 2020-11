"Hat-trick" de Diogo Jota garante vitória gorda ao Liverpool

Diogo Jota está em grande forma e, esta terça-feira, foi o protagonista da goleada (0-5) do Liverpool à Atalanta, com um "hat-trick".

Em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga dos Campeões, em Bergamo, o internacional português apontou os dois primeiros golos, aos 16 e 33 minutos, que levaram os "reds" em vantagem para o intervalo.

Aos minutos 47 e 49, Mohamed Salah e Sadio Mané, respetivamente, engordaram a conta do Liverpool. A finalizar, ao minuto 54, Jota completou o "hat-trick", o primeiro ao serviço do novo clube.

Diogo Jota teve papel decisivo nos últimos quatro jogos do Liverpool, com seis golos, que garantiram o pleno de vitórias. Refira-se, ainda, que o "20" dos campeões de Inglaterra apontou três "hat-tricks" nos seus últimos oito jogos europeus (os restantes foram na Liga Europa).

O avançado, de 23 anos, é apenas o terceiro jogador português a assinar um "hat-trick" na Liga dos Campeões. Os outros dois foram Cristiano Ronaldo, que tem oito, e Rui Pedro, que conseguiu a marca pelo Cluj.

No outro jogo do grupo, o Ajax venceu no terreno do Midtjylland, por 1-2. Tony e Tadic adiantaram os holandeses, Dreyer reduziu.

Com estes resultados, o Liverpool lidera o grupo D, com nove pontos. O Ajax está em segundo, com quatro pontos, os mesmos da Atalanta, que é terceira classificada. O Midtjylland está em último, sem pontos somados.

Confira os restantes resultados: