​World Travel Awards 2020 dá dois prémios ao Dark Sky Alqueva

O Dark Sky Alqueva acaba de ser distinguido internacionalmente com dois prémios nos World Travel Awards, anunciados nesta segunda-feira. O projeto que sai do Alentejo, já amplamente reconhecido em todo o mundo, passa a usufruir, também, dos títulos de “Europe’s Responsible Tourism Award 2020” e “Europe’s Leading Tourism Project 2020”.



“É uma grande honra podermos contar esta dupla distinção nos aclamados World Travel Awards, considerados os “Óscares do Turismo””, considera a presidente da Associação DarK Sky®, Apolónia Rodrigues, para quem, os prémios, “acarretam uma grande responsabilidade.”

O Dark Sky® Alqueva foi o primeiro destino de astroturismo português. A partir de 2007, altura em que foi criado, os promotores avançaram para o desenvolvimento de um destino sustentável, em que o recurso céu noturno fosse o pilar da base de trabalho, respondendo, assim, à tendência da procura turística.

“Aliado ao desenvolvimento turístico sustentável, a nossa missão reside, ainda, em proteger o céu noturno e com isso trabalhar com o objetivo de atingir valores próximos de zero, no que diz respeito à poluição luminosa”, indica Apolónia Rodrigues, citada num comunicado enviado à Renascença.

Quatro anos depois da sua criação, em 2011, o Dark Sky® Alqueva tornou-se o primeiro Starlight Tourism Destination do mundo, em 2018 o primeiro transfronteiriço e, no ano passado, passou a fazer parte dos destinos premiados pelos World Travel Awards, com a atribuição do Europe’s Responsible Tourism Award 2019.