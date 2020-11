Cristiano Ronaldo regressou e com dois golos

A Juventus goleou o Spezia por 4-1 e voltou aos triunfos na Série A. Cristiano Ronaldo começou no banco, mas ainda foi a tempo de fazer dois golos.

O avançado português esteve infetado com Covid-19 e falhou vários jogos do campeão italiano.

Este domingo, CR7 começou no banco, entrou aos 56 minutos, com 1-1 no marcador, e três minutos depois de ter entrado estava a desbloquear o marcador.

O também capitão da Seleção nacional bisou aos 76 minutos na marcação de uma grande penalidade.

Morata e Rabiot fizeram os outros golos da Juve.

Com esta vitória na Liga italiana, a Juventus sobe ao segundo lugar, com 12 pontos, os mesmos que a Atalanta, e a quatro do líder AC Milan.