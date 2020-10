Pandemia adia retiro sobre confiança em Fátima

“Não tenhais medo” é o tema do retiro que a Escola do Santuário de Fátima adiou para o penúltimo fim de semana de novembro devido às novas regras de mobilidade impostas pela decisão do Conselho de Ministros que impede a circulação entre concelhos neste fim de semana, devido ao contexto de pandemia que o país enfrenta.

A iniciativa abordará a questão da confiança a partir da prática da vidente Lúcia de Jesus, através da partilha de experiências e do silêncio orante. Realizando-se na Casa de Retiros de Nossa Senhora das Dores, o evento partirá de uma abordagem sobre a fragilidade humana, que a atual pandemia agudizou, para apontar “possibilidades de renovação pessoal da confiança, sob o olhar da Senhora de Fátima e na luz da sua mensagem”.

Estabelecendo um paralelo entre as “tribulações” da vida de Lúcia e as “interrogações existenciais” que este tempo levanta, o retiro aponta “um caminho interior de procura do sentido da vida no horizonte de Deus” a partir do exemplo da “confiança filial” que a vidente praticou ao longo da sua vida.

O retiro tem início às 19h00 de sexta-feira, com a receção e acolhimento e termina às 15h00 de domingo, com a Missa, na Basílica da Santíssima Trindade. Durante os três dias, marcados ao ritmo da oração e reflexão interior, as reuniões abordarão os temas: “Os nomes do medo e as interrogações do tempo”; “Para uma interpretação crente do tempo”; “A confiança de Lúcia de Jesus” e “Praticar a confiança neste tempo”, seguindo-se momentos de silêncio e partilha. Para sábado está agendada a Via-sacra e a participação no Rosário e Procissão das Velas. Na manhã de domingo, os participantes são convidados a um momento de Adoração Eucarística.

A inscrição no retiro é obrigatória e sujeita a confirmação, sob o limite máximo de 35 participantes, havendo a possibilidade de alojamento nas Casas de Retiros do Santuário.