Sérgio fala do mercado possível para o FC Porto. "Não é tudo uma maravilha"

Sérgio Conceição está satisfeito com o plantel que tem ao seu dispor, mas admite que "não é tudo uma maravilha".

O treinador do FC Porto diz que "com o estado de coisas a nível geral, no país no clube, que está há três anos sob a alçada do 'fair-play' financeiro, não podemos dizer que é tudo uma maravilha. Fazemos, nós e a direção, os possíveis para dar à equipa o máximo de rendimento possível perante as mexidas".

Questionado sobre se tem mais soluções de qualidade, à luz das mudanças que tem feito, até de sistema, Sérgio Conceição recorda que "saíram jogadores de grandíssima qualidade" nas últimas épocas, que "forma mais-valias para o clube".

A avaliação do treinador surge um dia depois de Pinto da Costa, na apresentação das contas da SAD, ter referido que o FC Porto tem o plantel que pretendia ter.

O presidente dos dragões recusou que as limitações financeiras, impostas pelos efeitos da pandemia, pela opção da direção de reter jogadores influentes em janeiro, para manter a aposta no sucesso desportivo, e pela ausência da Liga dos Campeões da época passada tenham interferido com a forma como o FC Porto se movimentou no mercado de transferências.

Estreia de Grujic

Sérgio Conceição fez, ainda, uma avaliação a Grujic, que teve uma estreia positiva frente ao Olympiacos, informando que ele que no final do mercado indicou o médio sérvio, porque o conhecia do Hertha de Berlim, onde jogou duas épocas por empréstimo do Liverpool, e por considerar que iria encaixar na equipa.

Sobre a renovação com um jogador, anunciada por Pinto da Costa para a próxima quarta-feira, o técnico diz não ter sido informado e, nesse sentido, reserva comentário para quando tiver conhecimento da situação.