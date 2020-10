"Desertar da esquerda". Embate entre António Costa e Catarina Martins aquece debate orçamental

Já era esperado que a discussão na generalidade das grandes opções do plano e do Orçamento do Estado de 2021 (OE 2021) levasse ao primeiro embate público entre o primeiro-ministro, António Costa, e a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. E o debate aqueceu com acusações do líder do Governo de "deserção" dos bloquistas, e a líder do Bloco afirmar que um OE aumenta dotação para a Saúde, mas reduz transferências para o SNS.

Catarina Martins abriu as hostilidades ao afirmar que a dotação para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) está 144 milhões abaixo do inscrito no orçamento suplementar.

“Como pode o governo esperar que o SNS faça mais com menos? Se o orçamento para a saúde, que aumenta, não vai para o SNS vai para onde? Não aceitamos que a pandemia sirva para enfraquecer o SNS e enriquecer o negócio privado da saúde”, afirma Catarina Martins.

Na resposta, António Costa começou por dizer: "Permita-me discordar". Costa prosseguiu afirmando que “a proposta não tem qualquer recuo e prossegue a trajetória que temos vindo a fazer desde 2015”.

Com suporte em folhas com gráficos sobre as transferência do OE para a Saúde para ripostar os argumentos BE, Costa acusou o partido de “comparar o que não é comparável”, garantindo que mesmo assim “a proposta de lei para 2021 tem aumento de 156 milhões de euros. Tem continuado a subir”.

O primeiro-ministro disse ainda que o número de profissionais no SNS, desde 2015 até agora, oscila ao longo do ano, e que a comparação tem de ser com mês homólogo e que há mais 4.500 médicos nestes cinco anos no SNS.

“Não vale a pena tentar polarizar entre nós o debate, porque a alternativa que se apresenta não é a que o Orçamento do Estado apresenta e a que o BE vai votar contra, mas a que o Governo apresenta e a que a direita apresenta”, atirou Costa de dedo indicador em riste dirigindo-se a Catarina Martins.

“A alternativa é entre os que vão votar favor e os outros partidos à esquerda e ambientalistas que, entendendo que é necessário avançar no sentido de superar a situação, não desertam da esquerda para se juntarem à direita”, finalizou.