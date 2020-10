Segundo dia com mais casos (3.299) e 28 mortes em Portugal

Nas últimas 24 horas deram entrada mais 13 doentes em unidades de cuidados intensivos (UCI), que têm agora 253 pacientes com o novo coronavírus.

Há mais 75 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais portugueses, num total de 1.747.

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 2.371 óbitos e 124.432 infeções pelo novo coronavírus. Numa análise dos óbitos por faixa etária, nas últimas 24 horas morreram 19 pessoas com mais de 80 anos, sete mortes entre 70-79 anos, uma morte entre 60-69 e uma morte na faixa 50-59 anos.

A ministra da Saúde, Marta Temido, prevê que o máximo de doentes Covid-19 em cuidados intensivos possa ser batido na quarta-feira, mas depois a situação ainda vai piorar, até 4 de novembro. Durante a primeira vaga da doença, as UCI chegaram a ter 271 pessoas internadas.

Esta terça-feira, foram registados mais 883 casos ativos, num total de 49.717; o número de pessoas em vigilância sobe para 60.063 (+432); e 2.388 portugueses foram dados como recuperados da Covid-19, indica o mais recente balanço da DGS.



A região Norte volta a registar o maior aumento diário de novos casos: esta terça-feira há mais 2.076 infeções e 12 óbitos.



Lisboa e Vale do Tejo tem mais 961 casos e sete óbitos, a região Centro 201 casos e quatro mortes, o Alentejo 12 casos e cinco mortes, há mais 30 infeções no Algarve, 16 na Madeira e três nos Açores.



A obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos foi publicada, em “Diário da Republica”, e entra em vigor na quarta-feira.

Segundo o diploma, “é obrigatório o uso de máscara por pessoas com idade a partir dos 10 anos para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável”.

No próximo fim de semana, ente 30 de outubro e 3 de novembro, está proibida a circulação entre concelhos, mas há várias excepções.

Quem tiver bilhetes para espetáculos pode circular, mas apenas até concelhos vizinhos ou da mesma área metropolitana. Padres vão poder movimentar-se entre paróquias. Filhos de pais separados que vivam em concelhos diferentes não podem mudar de casa durante o período de confinamento, adianta André Moz Caldas, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, em declarações à Renascença. As fronteiras com Espanha permanecerão abertas.