​Bélgica é o país da Europa com mais casos por 100 mil habitantes

A Bélgica tornou-se esta terça-feira no país da Europa com maior número de contaminações de coronavírus por 100 mil habitantes, 1.390, segundo dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla inglesa).



A Bélgica, com uma taxa de 1.390,9 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 é agora o país Europa com maior incidência por 100 mil habitantes, tendo ultrapassado a República Checa.

Segundo dados das autoridades belgas, a Bélgica atingiu uma média diária de 13.052 contaminações na última semana, mais 38% do que na terça-feira passada, com os mortos a aumentarem em 50% para os 49 diários.

A Bélgica totaliza 333.718 casos de infeção pelo SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, com 10.899 mortes contabilizadas.

As autoridades nacionais vão reunir-se na sexta-feira à tarde para uma nova análise da situação na Bélgica.

A segunda vaga está a provocar um aumento de casos e mortes por toda a Europa. A Itália registou 21.994 infeções pelo novo coronavírus e 221 mortes atribuídos à covid-19 nas últimas 24 horas, um novo recorde de contágios desde o início da crise sanitária, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde.

A Grécia ultrapassou hoje pela primeira vez os mil casos de covid-19 num só dia, ao contabilizar, nas últimas 24 horas, 1.259 infeções, indicaram fontes sanitárias gregas.



Espanha registou hoje mais 267 mortes com a covid-19, o número diário mais elevado da atual segunda vaga da pandemia, alcançando um total de 35.298 óbitos, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.



Numa reunião realizada esta segunda-feira, responsáveis europeus admitiram que só uma parte da população da União Europeia pode estar vacinada contra a Covid-19 antes de 2022, avança a agência Reuters.

O resto da população europeia terá de viver com o novo coronavírus por mais tempo, uma vez que as vacinas em desenvolvimento já garantidas podem não se revelar eficazes ou serem em número insuficiente para uma vacinação em massa.

Com um total de 450 milhões de pessoas, a UE reservou mais de mil milhões de potenciais doses de vacinas para a Covid-19 a três farmacêuticas, e está a negociar a aquisição de mais mil milhões com outras companhias.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 43 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



Em Portugal, morreram 2.343 pessoas dos 121.133 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.