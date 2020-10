Rui Almeida quer repetir exibição no Dragão para somar pontos contra o Sporting

Rui Almeida, treinador do Gil Vicente, aponta à vitória em Alvalade, no jogo de quarta-feira contra o Sporting, para a primeira jornada da I Liga, jogo adiado devido a casos de Covid-19 nas duas equipas.

O técnico da equipa de Barcelos reconhece a dificuldade do jogo contra os leões, um candidato ao título, mas isso não retira ambição à equipa de Rui Almeida.

"É um candidato ao título, para trazer pontos temos de ser hipercompetitivos, concentrados e jogar nos nossos limites. Só assim podemos ter sucesso. Sabendo a nossa vontade e a força do Sporting, temos de nos concentrar em nós e fazer como fizemos no Dragão. Jogar quando podemos, criar oportunidades e defender bem", diz, em conferência de imprensa.

O Gil Vicente é 12º classificado na I Liga, com cinco pontos em 4 jogos, mas uma vitória em Alvalade coloca a equipa no quinto posto da tabela. Rui Almeida desvaloriza o histórico e lança um jogo em que a equipa só pensa em vencer.

"Quando o árbitro apita, as camisolas não contam, só o empenho, concentração e toda a parte estratégica do jogo. É um candidato ao título e é o histórico normal dentro deste contexto, mas isto não nos tira a ambição de lutar pelos três pontos, porque a história não conta", diz, antes de continuar.

"Nenhum treinador diz que vai lutar pelo empate. Lutamos pelos três pontos e pela vitória. Agora entendam isto com humildade, sei com quem vou jogar e a força do Sporting", termina.

O Sporting recebe o Gil Vicente na quarta-feira, às 21h45, no jogo atrasado da primeira jornada do campeonato. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.