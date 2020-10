Pandemia custou mais de 3 mil milhões de euros ao Estado até setembro

A pandemia de covid-19 custou 3.058,3 milhões de euros ao Estado até setembro, devido à perda da receita em 831,5 milhões e ao aumento da despesa em 2.226,8 milhões, divulgou esta terça-feira a Direção-Geral do Orçamento (DGO).

"Até setembro, a execução das medidas adotadas no âmbito do combate e da prevenção da covid-19, bem como aquelas que têm por objetivo repor a normalidade, conduziu a uma redução da receita de 831,5 milhões de euros e a um aumento da despesa em 2.226,8 milhões de euros", indica a Direção-Geral do Orçamento na Síntese de Execução Orçamental.

O impacto das medidas covid-19 até setembro é superior aos 2.521,7 milhões de euros registados até agosto.

Sobre a execução até setembro, do lado da receita, a DGO destaca a perda das contribuições devido à isenção de pagamento de Taxa Social Única (TSU) em 470 milhões de euros no âmbito do regime de 'lay-off' simplificado, apoio à retoma progressiva e incentivo financeiro à normalização da atividade empresarial.

Já as prorrogações de pagamento de impostos, a pagar a partir do 2.º semestre, por um período de até seis meses resultaram numa perda de receita de 110,9 milhões de euros para o IVA e de 36,1 milhões de euros para as retenções na fonte de IRS e IRC.