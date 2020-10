Sérgio Conceição. Jogo com Olympiacos “não é decisivo, mas tem peso”

O treinador do FC Porto reconhece que a partida contra o Olympiacos para a Liga dos Campeões “é importante, não é decisivo, mas tem peso”.

Questionado sobre o peso do jogo, tendo em conta a derrota na primeira jornada, Sérgio Conceição refere: “É importante e a conquista dos três pontos. Não fica nada decidido, mas é um jogo que tem o seu peso”.

Sobre o adversário desta terça-feira, o Olympiacos, o técnico dos dragões começa por dizer que é uma equipa “habituada a estes palcos”.

“Ainda para mais, tem uma Federação que protege a sua participação na Europa. Ainda agora foi adiado o jogo com o PAOK. Tem de haver essa comunhão de ideias para que as equipas possam ter bons rendimentos europeus. É uma equipa mais fresca do que nós, é uma equipa experiente e bem orientada. Não tem derrotas, só tem um golo sofrido e é uma boa equipa”, acrescenta.

Na conferência de imprensa de antevisão da Champions, Conceição confirma que tem dois habituais titulares “em dúvida”: Otávio e Luis Díaz. “Não sabemos se podemos contar com eles até à hora do jogo. Não são lesões graves e por isso esta dúvida se mantém”.

A partida terá público no Dragão. O técnico fica contente com o regresso dos adeptos, mas considera que a medida peca por tardia.

Já quando ao novo modelo com três centrais que tem utilizado, Sérgio Conceição reforçou que a equipa “está confortável”.