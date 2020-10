O histórico dirigente do FC Porto, Reinaldo Teles, está internado no Hospital de São João, no Porto, infetado com Covid-19. A informação foi confirmada pela Renascença.

Reinaldo Teles, de 70 anos, é administrador da SAD com um cargo não-executivo e tem outros problemas de saúde.

O antigo braço direito de Jorge Nuno Pinto da Costa já não integrou a comitiva portista que viajou para Inglaterra, onde se jogou o Manchester City – FC Porto, para a Liga dos Campeões.