​Eleições nos Açores são “antecâmara do que vai ser a Assembleia da Repúblical”

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que os resultados eleitorais nos Açores podem ser uma "antecâmara do que vai ser a Assembleia Nacional".

No espaço de debate do programa "As Três da Manhã", os comentadores analisaram os resultados eleitorais que ditaram a eleição de dois deputados do Chega e o desaparecimento da CDU do Parlamento regional.

"Como é que se resolve este sarilho do Chega", questiona Henrique Raposo.

Já Jacinto Lucas Pires diz que o panorama dos Açores não é tão premonitório do que se poderá passar a nível. "não estou certo que o PS perca tanto", diz. No entanto, alinha com Raposo sobre a adaptação ao crescimento do Chega.

"Como é que a direita vai resolver a entrada do Chega?", interroga o escritor.

O PS perdeu este domingo a maioria absoluta nas eleições regionais dos Açores, só tendo conseguido eleger 25 deputados do total de 57 parlamentares da Assembleia Legislativa Regional.