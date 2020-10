Pedro Martins espera FC Porto “agressivo e a saber o que faz”

O treinador do Olympiacos espera um jogo “muito disputado” contra o FC Porto para a Liga dos Campeões, mas garante que a equipa grega “está preparada”.

“Vai ser um jogo muito disputado e competitivo, se as duas equipas estiverem em condições normais, que é o que se verifica. O Olympiacos está bem e confiante, sabemos do real valor do FC Porto. Tem uma excelente equipa, muito bem orientada, vamos ter um jogo de grande dificuldade”, afirmou Pedro Martins.

Em conferência de imprensa, o técnico português da equipa grega espera um FC Porto “agressivo e a saber o que faz”.

“Espero características muito próprias das equipas do Sérgio, agressiva e que sabe o que faz. As duas equipas sabem perfeitamente o que vão fazer. Se alterar o sistema para um 4-4-2 ou 4-3-3 sabemos como vamos atuar. Se jogar com três defesas, também vamos saber o que temos de fazer. Em alguns períodos o FC Porto vai assumir o jogo e noutros momentos vamos ser nós. É sabermos tomar as melhores decisões”, explicou.

Pedro Martins admitiu ainda bom que o jogo no Dragão possa ter adeptos, mas não acredita que isso favoreça os portistas. “Ainda bem que tem público. Estamos a precisar de adeptos para dar vida ao futebol. Futebol sem adeptos e sem paixão não faz sentido. Jogámos em ambientes muito difíceis, com 40 ou 60 mil pessoas e deram sempre grandes respostas, tenho um grupo de trabalho muito experiente e muito capaz”, explicou.

O técnico aproveitou ainda para fazer um esclarecimento sobre alegadas declarações proferidas na Grécia sobre favoritismos no grupo da Champions.

“Soube que algumas das minhas respostas foram erroneamente transmitidas à imprensa portuguesa. Foi divulgado que eu disse que o Olympiacos se vai qualificar para a próxima fase. Eu não disse isso. São três equipas fortes: Olympiacos, FC Porto e Marselha. São equipas dignas de avançar para a próxima fase. O valor do Olympiacos não foi reconhecido pela imprensa e não me refiro aos meios de comunicação gregos, os quais reconhecem o valor do Olympiacos”.

O FC Porto recebe, pelas 20h00 de terça-feira, o Olympiacos, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões.