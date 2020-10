Marcelo felicita João Almeida e Ruben Guerreiro por "prestações extraordinárias"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou João Almeida (Deceuninck-QuickStep), quarto na geral final da Volta a Itália, e Ruben Guerreiro (Education First), vencedor da classificação da montanha, por terem feito "duas prestações extraordinárias".

Numa nota publicada no site da Presidência, é notado que os dois ciclistas "fizeram história com duas prestações extraordinárias que durante as últimas três semanas empolgaram todos os portugueses".

"Estes registos constituem a melhor prestação de sempre de ciclistas portugueses no Giro, fizeram jus à história do ciclismo nacional, honraram o nome de Portugal e merecem o reconhecimento do Presidente da República", pode ler-se na nota.

João Almeida liderou durante 15 dias a geral da 'corsa rosa', acabando no quarto posto, a melhor classificação de sempre de um ciclista luso, e Ruben Guerreiro conseguiu vencer uma das principais classificações, a da montanha, um feito inédito para o ciclismo português, além de triunfar na nona de 21 etapas.

A 103.ª edição da Volta a Itália em bicicleta terminou hoje, com a vitória do britânico Tao Geoghegan Hart (INEOS), após a conclusão do contrarrelógio individual da 21.ª etapa, em Milão.