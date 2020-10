Assembleia Nacional de França aprova prorrogação do estado de emergência

Veja também:

A Assembleia Nacional de França votou este sábado a prorrogação, até 16 de fevereiro, do estado de emergência sanitária, um regime de exceção que permite ao Governo impor restrições para enfrentar a pandemia da Covid-19.

O texto, aprovado por 71 contra 35, é esperado no Senado na quarta-feira e deverá ser aprovado definitivamente no final de novembro.

Na quarta-feira, o Governo francês decidiu, em Conselho de Ministros, submeter ao parlamento um documento para prolongar o estado de emergência até 16 de fevereiro do próximo ano, altura em que poderão tomar-se novas medidas.

O estado de emergência entrou em vigor em França no dia 17 de outubro, por um período de pelo menos um mês.

De acordo com o porta-voz do Governo francês, Gabriel Attal, o texto inclui a ideia de que as restrições à circulação e à reunião, bem como o encerramento antecipado do comércio poderão prolongar-se até abril do mesmo ano.

O recolher obrigatório foi imposto em várias cidades francesas, entre as quais Paris, Lyon, Lille, Montpellier, Toulouse e Marselha.