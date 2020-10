Vietto, de saída, fora da convocatória do Sporting

O treinador do Sporting confirma que Luciano Vietto está fora da convocatória dos leões para a partida contra o Santa Clara.

O avançado argentino está a ser apontado ao Al Hilal, da Arábia Saudita.

Rúben Amorim ainda não confirma o negócio, mas deixa o jogador de fora dos eleitos para a quinta jornada.

“O que posso confirmar é que o Vietto não está na convocatória. Até ser oficial, é jogador do clube. Todos na equipa do Sporting são importantes, mas desde o momento em que cheguei, por vezes levantam-se outros valores e não é uma parte. É o Sporting, o treinador, o Vietto. Enquanto treinador, posso afirmar que o Vietto não está na convocatória”, disse.

O técnico dos leões acrescenta que “não é fácil substituir um jogador como o Vietto, um internacional, um jogador com experiência”.

Nesta conferência de imprensa, Amorim deixou ainda grandes elogios a Nuno Mendes, defesa esquerdo, de 18 anos.

“Foi uma surpresa muito grande. Quando cá cheguei, vi o Matheus Nunes mais maduro, embora com deficiências, mas mais maduro, o Quaresma mais maduro, e pensei que Mendes ia demorar mais tempo. Para verem como eu estava errado. Teve uma transformação incrível e é muito adulto a jogar. É um talento e no futuro será o titular da Seleção por muitos anos", previu.

O Santa Clara-Sporting, da jornada 5 da I Liga, joga-se a partir das 18 horas deste sábado.

Precisamente sobre a partida com os insulares, Rúben Amorim referiu que os seus jogadores têm “de entrar da mesma forma como entramos nos últimos jogos. É preciso manter a consistência”.

“O Santa Clara tem os mesmos pontos do Sporting e isso diz muito. É uma equipa que vai jogar sem responsabilidade, no seu estádio, que tem jogadores rápidos e laterais onde é um extremo. Tem também um dos melhores guarda-redes a jogar com os pés. É preciso ter o mesmo empenho, assumir o jogo e jogar com arrogância positiva. É mais uma altura para crescer. O que não pode faltar é o empenho. Isso é obrigatório e no fim esperar ter um bom resultado”, acrescentou.