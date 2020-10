"Quase faltou dizer que vinha aí o diabo". Ministro das Finanças atira-se ao PSD

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, criticou esta sexta-feira a visão do PSD sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), lembrando o "sucesso" da alternativa à esquerda no passado e pedindo "sentido de responsabilidade".

João Leão, que está a ser ouvido no parlamento no âmbito da proposta de lei do OE2021, disse que o discurso do líder do PSD, Rui Rio, lembra "o discurso do PSD nos dois primeiros anos do governo PS, entre 2015 e 2017", de que "não havia alternativa".

"Quase faltou dizer que vinha aí o diabo", disse João Leão aludindo a uma expressão utilizada pelo antigo líder do PSD Pedro Passos Coelho, acrescentando que "para o PSD a austeridade é a única forma correta de reagir a uma crise".