PS volta a adiar decisão sobre presidenciais

O Partido Socialista (PS) vai adiar, de novo, uma semana a reunião da Comissão Nacional, que irá debater a questão das presidenciais de 2021, por causa da decisão do Conselho de Ministros em proibir a circulação entre concelhos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro.

A medida foi anunciada ontem pelo Governo face ao aumento do número de casos de infeção por Covid-19.

A informação sobre o segundo adiamento da reunião foi adiantada à Renascença esta sexta-feira por fonte do PS, com a reunião do órgão máximo do partido entre congressos a ficar agora marcada para o dia 7 de novembro.

A proibição de circulação entre concelhos tornava muito difícil a realização da reunião que está prevista para Lisboa, no espaço do Capitólio, no Parque Mayer, tendo em conta que a Comissão Nacional socialista é composta por 251 membros provenientes de vários distritos do país.

Trata-se da segunda vez que os dirigentes nacionais são desconvocados para decidir o que fazer nas presidenciais. A primeira data era 24 de outubro, mas o PS percebeu que coincidia com as eleições regionais dos Açores deste fim-de-semana e no início deste mês foi adiada para 31 de outubro.