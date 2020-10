Fruta Feia vence prémio europeu para o Ambiente da União Europeia

A cooperativa de consumo anti desperdício Fruta Feia foi distinguida com o prémio LIFE para o Ambiente da União Europeia.

“Este prémio significa um grande reconhecimento do nosso trabalho, dos nossos resultados que superaram as metas às quais nos propusemos e prova também que o nosso modelo é possível, ou seja, que este modelo alternativo que nós construímos de consumir frutas e hortícolas feias, e baseado no compromisso do consumidor, é um modelo possível”, diz à Renascença a mentora da cooperativa Fruta Feia Isabel Soares.

Os prémios LIFE reconhecem os projetos mais inovadores, inspiradores e eficazes nos domínios da proteção da natureza, do ambiente e da ação climática. Os vencedores foram selecionados entre 15 finalistas.

O programa LIFE é o instrumento de financiamento da UE para o ambiente e a ação climática. E foi com esse financiamento que a Fruta Feia pôde “crescer muito e replicar o modelo por Portugal”.

“Nós tínhamos na altura três pontos de entrega, agora já temos 12 postos de entrega”, conta Isabel Soares, realçando que a Fruta Feia foi a primeira cooperativa a obter um financiamento LIFE.

Atualmente a Fruta Feia trabalha com 250 agricultores e tem 6. 400 consumidores. E há muita gente que quer consumir os produtos, mas tem de continuar à espera.

“São cerca de 20 mil pessoas em lista de espera e a única solução é haver mais pontos de entrega, de maneira a fazer chegar a fruta feia a estas pessoas também”, aclara.

De acordo com Isabel Soares, por semana, a cooperativa está a “salvar cerca de 15 toneladas de frutas e hortícolas, feias mas saborosas”. Os números ganham, no entanto, uma outra amplitude se recuarmos ao arranque do projeto.

“Desde o nosso arranque, setembro de 2013, já salvamos 2. 500 toneladas, que é muita coisa. E colocamos mais de 1 milhão de euros nas mãos dos agricultores”, sublinha a mentora da cooperativa.

Para se receber os alimentos da Fruta Feia é necessário efetuar a inscrição no site oficial da cooperativa. Ali pode escolher entre dois tipos de cabazes: o mais pequeno, com sete variedades de produtos, por 3,60 euros, e o maior, com oito variedades, por 7,20 euros. A recolha é feita nos 12 pontos de entrega espalhados pelo país.