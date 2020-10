​Bispos portugueses: Apoio do Papa a uniões civis de homossexuais revela “atenção”, mas não muda doutrina da Igreja

O apoio do Papa Francisco às uniões civis de homossexuais revela uma “atenção constante” às necessidades reais da vida das pessoas e não coloca em causa a doutrina da Igreja Católica. A posição foi manifestada esta quinta-feira pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).



“As afirmações do Papa Francisco sobre a necessidade de os Estados oferecerem proteção legal para uniões entre o mesmo sexo, contidas no documentário ‘Francisco’, são extratos de entrevistas já divulgadas e recolhidas pelo realizador Evgeny Afineevsky, que revelam a atenção constante do Papa às necessidades reais da vida concreta das pessoas”, destacam os bispos portugueses, numa nova enviada à Renascença.

Para a CEP, o que está em causa é “um direito de proteção legal dessas uniões, que não afetam a doutrina da Igreja sobre o matrimónio, reservado na Igreja Católica à união entre um homem e uma mulher”.