João Leão admite que há margem para reforçar políticas ativas de emprego

Na intervenção inicial que fez esta quinta-feira à noite, à porta fechada, perante os deputados do Partido Socialista (PS), o ministro das Finanças deu a garantia de que há margem para reforçar as políticas ativas de emprego para além daquilo que consta na proposta de Orçamento do Estado para 2021, "se a pandemia assim o exigir".

João Leão falava esta noite no Parlamento, na Sala do Senado, numa sessão à porta fechada, na habitual explicação do diploma do Governo que é feita pelo executivo aos deputados do PS antes da discussão e votação do diploma na generalidade.

Na reunião da bancada, o ministro explicou que há "um compromisso muito forte" com as políticas activas de emprego e com a proteção de rendimentos e que ainda dá para ir mais longe e reforçar o que está previsto e "investir muito no apoio ao emprego"

Ao mesmo tempo, João Leão espera, também, que no próximo ano a taxa de desemprego seja mais baixa. Ao que a Renascença apurou, o ministro disse ainda que este é um Orçamento "preocupado com os rendimentos muito baixos" e com as pensões mais baixas.

O ministro explicou ainda que este Orçamento do Estado faz crescer "bastante" a despesa do "lado do investimento público", antecipando também que "a dívida pública comece a descer no próximo ano".