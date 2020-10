Adiamento das eleições do Benfica em análise

As eleições do Benfica podem ter que ser adiadas face à decisão do Governo de proibir circulação entre concelhos para o período entre 30 de outubro e 3 de novembro.

Face a esta decisão do Conselho de Ministros, que abrange o dia de eleições – 30 de outubro – o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube decidiu convocar todas as candidaturas para uma reunião onde a situação vai ser analisada.

Não são avançadas novas datas como hipóteses no comunicado do Benfica.

Concorrem Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva e uma outra candidatura que era liderada por Bruno Costa Carvalho.