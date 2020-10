Covid-19: Há 28 surtos em hospitais portugueses

Veja também:

Há 28 surtos ativos de Covid-19 nos hospitais portugueses, avança a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Os números foram avançados esta quarta-feira na conferência de imprensa de balanço da pandemia.

Além dos 28 surtos, a diretora-geral da Saúde dá conta de 326 casos de Covid-19 em meio hospitalar.

Os dados surgiram em resposta a uma pergunta da Renascença sobre o número de casos de infeção de doentes em meio hospitalar, isto é, de pessoas que estavam no hospital por outra razão mas acabaram por contrair Covid-19 durante o internamento. Há registo de pelo menos dois mortos por essa razão em Alenquer, mas Graça Freitas disse que neste momento não é possível chegar a um número mais preciso.

"É óbvio que temos conhecimento de algumas situações, essas infeções nosocomiais podem acontecer, neste momento em termos de estatística temos mais uma vez os números que conseguimos apurar, que são os dos surtos em estabelecimentos de saúde, sobretudo em hospitais, e neste momento o número de surtos ativos é de 28 com 316 casos envolvidos", explicou Graça Freitas.

"Eu quero dizer aqui uma coisa relacionada com a informação sobre esta epidemia. Nós vamos dando a informação essencial, não quer dizer que não exista outra em bases de dados. Mas temos de fazer opções críticas. Neste momento estamos todos concentrados em identificar doentes em acompanhar e tratar doentes, identificar os seus contactos e quebrar cadeias de transmissão e por isso não podemos carregar demasiado os médicos e enfermeiros e pessoas que têm de fornecer dados para estes sistemas de informação e saber tudo ao milímetro", acrescenta a diretora-geral.

"Dito isto, é muito importante fazer um balanço de doentes que estando internados por outras causas tiveram uma infeção hospitalar por Covid-19, e saberemos a seu tempo, mas é preciso distinguir entre a informação que se pode saber ao dia e a informação que há de ser colhida e tratada no seu devido tempo para avaliar etapas ou fazes desta epidemia e aí sim poderemos ir a esse nível de desagregação de dados, que é muito importante e muito relevante, mas é preciso compreender que há limitações humanas, porque as máquinas tratam de fazer as contas, mas quem insere os dados são as pessoas que estão a tratar dos doentes e a fazer os inquéritos epidemiológicos."

Foram registados mais 2.535 casos e 16 mortes por Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o segundo dia com maior aumento de infeções. O recorde foi batido a 16 de outubro, com 2.608 casos.





Evolução da Covid-19 em Portugal