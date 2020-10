​Sempre a subir

Foi o próprio treinador do lendário clube inglês, Ole Gunnar Solskjaer, que anunciou a iniciativa suscitada pela necessidade de suprir a ausência do habitual titular do cargo Harry Maguire no desafio da ronda inaugural da Champions no qual vai ter como adversário o poderoso conjunto do Paris Saint-Germain.



Chegado ao clube no passado mês de Janeiro, o até então capitão da equipa do Sporting Clube de Portugal, desde logo começou a impressionar os adeptos do United e a própria crítica britânica, mercê de exibições de alta qualidade, golos decisivos e assistências de grande gabarito.

Como corolário dessa subida vertiginosa acaba agora de ser distinguido com a braçadeira de capitão da equipa, quando há na mesma outros jogadores com muito mais tempo de clube, e também possuidores de classe indiscutível.

Espera-se logo à noite um bom desempenho do jogador português, sem que deixemos de lhe recomendar uma postura condizente com a sua nova função, dado que por vezes tem deixado à vista um certo comportamento discutível, sobretudo na relação com os árbitros.