Depressão Bárbara. Proteção Civil regista 654 ocorrências, nenhuma "particularmente grave"

A depressão Barbara cujos efeitos se fazem sentir desde segunda-feira já deu origem a 654 ocorrências registadas pela Proteção Civil, sobretudo nas zonas urbanas a norte do rio Tejo. O balanço é feito pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que está a esta hora na sede da Proteção Civil, em Carnaxide.

O ministro garante que as operações obrigaram ao envolvimento de 2.200 operacionais e que, até agora, não se registaram ocorrência "particularmente graves".

Os oito distritos estão sob aviso vermelho devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente e ocasionalmente acompanhada de trovoada e possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento.

Os distritos de Évora, Faro e Beja vão juntar-se aos de Setúbal, Lisboa, Santarém, Castelo Branco e Portalegre que vão estar sob aviso vermelho entre as 12h00 e as 18h00.

A Proteção Civil, diz o ministro, acompanha estas indicação do Instituto Português do Mar e Atmosfera e coloca o dispositivo em alerta laranja em 11 distritos do continente. O estado de alerta laranja, ativado quando o grau de risco é elevado e é expectável uma situação de perigo com condições para a ocorrência de fenómenos invulgares que podem causar danos a pessoas e bens, colocando em causa a sua segurança, vai estar em vigor até às 23h59 de quarta-feira.

O mau tempo começou a fazer-se sentir sobretudo a partir do fim de tarde de segunda-feira. O governante revelou que foram enviados sete milhões de SMS para os telemóveis que nessa altura estavam registados com estando nos oito distritos mais afetados.