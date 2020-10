Jorge Jesus no caso "Football Leaks": "Nem sei o que estou aqui a fazer"

O treinador de futebol Jorge Jesus afirmou, esta quinta-feira, em tribunal "não saber bem" porque estava a testemunhar no processo "Football Leaks", no qual o arguido Rui Pinto é acusado de ter divulgado o seu contrato com o Sporting.

"Nunca foi coisa a que desse grande importância, nem sei o que estou aqui a fazer", afirmou o atual técnico do Benfica, durante a 14.ª sessão do julgamento do processo, que decorre no Tribunal Criminal de Lisboa.

Perante esta afirmação, o coletivo de juízes lembrou ao técnico, que teve dificuldade em precisar o período durante o qual orientou o Sporting, que foi arrolado como testemunha pelo Ministério Público, pela defesa e por assistentes.

Em tribunal, Jorge Jesus afirmou não saber que tinha uma conta de email no Sporting, à qual, segundo a acusação, Rui Pinto terá acedido de forma ilegal.

"Nem sabia que tinha conta de email no Sporting. Não sei se o Sporting me criou essa conta. Se o fez, eu não tinha conhecimento", disse Jorge Jesus, acrescentando: "Se usei [a conta]? Não, nem no Benfica, nem no Sporting."