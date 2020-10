Chega quer voto obrigatório e sanções para os abstencionistas

O Chega quer tornar o voto obrigatório para todos os cidadãos que estejam em condições de o fazer. A proposta de André Ventura deu entrada esta segunda-feira, no âmbito do projeto de revisão constitucional admitido pelo presidente da Assembleia da República há dez dias.

Em causa com esta proposta está a alteração da norma do artigo 109.º da Constituição Portuguesa, relativa à “participação política dos cidadãos”.

A nova proposta do deputado único do Chega prevê que “o voto é um direito e um dever de todos os cidadãos maiores de idade, salvo situações de inabilitação legalmente definidas, definindo a legislação eleitoral as sanções aplicáveis em caso de não exercício do direito de voto e os motivos de justificação relevantes”.