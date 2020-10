Alerta para agravamento do tempo em 7 ilhas dos Açores

A Proteção Civil dos Açores alerta neste domingo para um agravamento do estado do tempo nas ilhas dos grupos Ocidental e Central a partir de segunda-feira, devido a "uma vasta região depressionária centrada a norte da região".

Segundo um comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "uma vasta região depressionária centrada a norte dos Açores irá provocar um agravamento do estado do tempo no arquipélago, especialmente nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central", com previsões de agitação marítima e chuva por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada.

Assim, as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 (13h00 em Lisboa) de segunda-feira e as 00h00 de terça-feira, por causa das previsões de agitação marítima, com ondas de norte.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para as ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), tendo em conta as previsões de precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, entre as 00h00 de segunda-feira e as 00h00 de terça-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.