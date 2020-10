Covid-19. PSP com 62 profissionais infetados

“Continuamos a contar com o permanente apoio do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa e do INEM na realização de testes à Covid-19 ao pessoal com funções na PSP, suporte que se tem revelado de enorme relevo para garantir a manutenção da capacidade operacional”, lê-se no documento de atualização da situação relativa à pandemia.

De acordo com a mesma fonte, neste momento não se verificam “constrangimentos operacionais”, decorrendo normalmente toda a atividade da PSP.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e nove mil mortos e quase 39 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.149 pessoas em 95.902 casos de infeção confirmados, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.