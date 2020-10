Rúben Amorim: "Jogadores do FC Porto têm mais jogos na Europa que alguns do Sporting no campeonato"

Rúben Amorim confia numa vitória do Sporting no clássico, porém, lembra que o FC Porto tem mais experiência e que nem as saídas de Alex Telles e Danilo Pereira deverão afetar o campeão nacional.

"Eu não posso acreditar que o FC Porto se resuma a dois jogadores. Basta ver que no plantel do FC Porto ainda existem jogadores com mais jogos na Europa do que jogadores do Sporting em encontros do campeonato", assinalou o técnico leonino, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida de sábado, da quarta jornada da I Liga.



Na temporada passada, o único duelo entre o FC Porto de Sérgio Conceição e o Sporting de Rúben Amorim sorriu aos dragões (2-0). No entanto, agora, "são equipas diferentes, momentos diferentes".

"Falamos de uma equipa que ganhou dois campeonatos nos últimos três anos. Nós ainda estamos a montar a nossa equipa, é difícil entrar em comparações. Agora, sei que quem ganhar este clássico vai sair melhor. Mas o Sporting já está em crescendo", afiançou o treinador.



Derrotas têm mais impacto no Sporting

Rúben Amorim não poderá contar com Borja, que testou positivo à Covid-19, nem com Eduardo Quaresma, que se encontra lesionado.

"Tivemos alguns jogadores nas Seleções, outros conseguimos subir o rendimento neste período, mas acredito que vamos ter uma equipa muito competitiva nesta partida diante do FC Porto", declarou.



O técnico leonino assume que "basta uma derrota para a confiança cair", num clube grande, e "ainda mais no Sporting". Contudo, salientou que a equipa não se pode desviar do rumo "com base num resultado":

"Nós vamos dar a mesma resposta ao FC Porto, caso ainda estivéssemos na Europa. Nada vai mudar. Temos confiança no nosso trabalho."