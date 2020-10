Bruno de Carvalho desiste de queixa contra Rui Pinto. "Temos de lhe tirar o chapéu"

O ex-dirigente do Sporting e atual comentador desportivo acaba mesmo por elogiar Rui Pinto e o site "Football Leaks", pela forma como iniciou diversas investigações judiciais: "Foi super positivo e espero que daqui a uns anos seja altamente moralizador. Temos de tirar o chapéu a Rui Pinto, que espoletou muitas investigações importantes, como o 'Luanda Leaks', e deu impulso à investigação no futebol"

"Vou desistir do procedimento criminal contra Rui Pinto por violação de correspondência", disse Bruno de Carvalho, enquanto testemunha do processo "Football Leaks".

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, decidiu desistir da queixa contra Rui Pinto por violação de correspondência privada, depois do dirigente ter visto o seu e-mail acedido de forma ilegal, assim como outros elementos da estrutura leonina.

"Deu jeito, porque acabou a expôr a intromissão da Doyen na gestão do clube, que eu sempre critiquei. Basta ver que nos dois anos da Doyen como fundo que financiou o Sporting houve um prejuízo de 100 milhões de euros e depois enquanto eu lá estive foi um lucro de 52 milhões", disse.

Para além de Bruno de Carvalho, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa ouve, esta quinta-feira, Virgílio Lopes, Manuel Fernandes, Rui Caeiro, Pedro Solano Almeida e José Vicente de Moura.

O antigo presidente do Sporting já tinha dado a entender que iria desistir da queixa-crime contra Rui Pinto à chegada ao tribunal, em declarações aos jornalistas: "Não tínhamos nada a esconder. Sem dúvida nenhuma que Rui Pinto é um denunciante".

Os acessos às caixas de correio electrónico do Sporting foram realizados por Rui Pinto através de um computador com IP localizado na Hungria, bem como apartir da Universidade do Porto, à qual o arguido tinha acesso, tendo em conta que lá esteve inscrito como aluno na licenciatura em História entre 2008 e 2013.

Recolheu diversos documentos confidenciais que tornou públicos no site "Football Leaks", entre eles está o contrato do treinador Jorge Jesus quando foi para o Sporting, contrato de revogação de trabalho desportivo com Marco Silva, a minuta do contrato de empréstimo por uma época de Mitroglou, contratos de direitos desportivos e económicos, tranferências e muito mais.